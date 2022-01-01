В 5 сезоне 4 серии сериала «Коломбо» знаменитый матадор Луис Монтойя считается национальным мексиканским героем. И никому не известно, что этот человек-легенда уже долгое время боится выходить на арену. Никто, кроме Гектора Рангеля.
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