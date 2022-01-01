В 5 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» Грейс Уиллер, популярная в прошлом киноактриса, вновь хочет завоевать любовь публики. Она просит своего супруга Генри выступить в качестве ее мецената. Однако тот оказывается не в восторге от идеи жены.