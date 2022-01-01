В 5 сезоне 6 серии сериала «Коломбо» в день своего рождения командор Отис Свенсон, который давно владеет судостроительной фирмой, сообщает всем, что планирует продать контору. Отис не знает, что после этого объявления он не сможет дожить до утра.
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