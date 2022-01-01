В 5 сезоне 3 серии сериала «Коломбо» работник ЦРУ выясняет, что чиновник Нельсон Бреннер, который в прошлом был его коллегой, теперь занимается тем, что продает информацию государственной важности. Бреннер не может оставить все как есть.