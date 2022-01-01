В 5 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» Хасан Салах служит в дипломатическом представительстве одного из арабских государств. Он заручился поддержкой наивного юноши по имени Рахман Хабиб, чтобы убить известного сотрудника службы безопасности.