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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 5 Серия 2

Коломбо 1971 - 2003 2 серия 5 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Коломбо»
Забытая леди
Сезон 5 / Серия 1 14 сентября 1975
Восток — дело тонкое
Сезон 5 / Серия 2 12 октября 1975
Кризис личности
Сезон 5 / Серия 3 2 ноября 1975
Дело чести
Сезон 5 / Серия 4 1 февраля 1976
Смертельный номер
Сезон 5 / Серия 5 29 февраля 1976
Последний салют командору
Сезон 5 / Серия 6 2 марта 1976
О чем cерия

В 5 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» Хасан Салах служит в дипломатическом представительстве одного из арабских государств. Он заручился поддержкой наивного юноши по имени Рахман Хабиб, чтобы убить известного сотрудника службы безопасности.

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