В 5 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» Хасан Салах служит в дипломатическом представительстве одного из арабских государств. Он заручился поддержкой наивного юноши по имени Рахман Хабиб, чтобы убить известного сотрудника службы безопасности.
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