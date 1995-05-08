В 13 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» у Тедди Маквея слишком много долгов. Букмекер Бруно угрожает расправиться с юношей, если тот не расплатится по счетам в ближайшее время. Тедди обращается к своему брату, но тот отказывает ему в помощи.
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