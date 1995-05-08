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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 13 Серия 1

Коломбо 1971 - 2003 1 серия 13 сезон

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Все серии 13 сезона «Коломбо»
Тёмная лошадка
Сезон 13 / Серия 1 8 мая 1995
Закон Коломбо
Сезон 13 / Серия 2 15 мая 1997
Звезда и смерть
Сезон 13 / Серия 3 8 октября 1998
Убийство по нотам
Сезон 13 / Серия 4 12 марта 2001
Коломбо нравится ночная жизнь
Сезон 13 / Серия 5 30 января 2003
О чем cерия

В 13 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» у Тедди Маквея слишком много долгов. Букмекер Бруно угрожает расправиться с юношей, если тот не расплатится по счетам в ближайшее время. Тедди обращается к своему брату, но тот отказывает ему в помощи.

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