В 13 сезоне 5 серии сериала «Коломбо» Джастин Прайс занимается организацией ночных увеселительных мероприятий. Внезапно ему становится известно, что его приятельница Ванесса совершила убийство. Она лишила жизни своего бывшего супруга.
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