В 1 сезоне 5 серии сериала «Кобра» в стране вот-вот восторжествует анархия. Рэйчел вынуждена решать непростые вопросы, связанные с Элли. В это время Фрейзер прощается с отцом. Их связь с Франсин крепнет. Влияние «Народного правосудия» усиливается.
Финал «Зверополиса-2» будто кричит о чувствах, летят искры, но Disney молчит: так пара ли Джуди и Ник на самом деле?
Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал
«Хамнет» — это 3 номинации на «Золотой глобус» и 100% одобрение критиков: но зрители не считают его идеальным
Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта
Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые
«Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году
Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1?
Паскаля в «Игре престолов» видели все, а в «Иван Васильевич меняет профессию»? Теперь да: ИИ поместил голливудских звезд в 7 фильмов СССР (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail