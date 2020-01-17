Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кобра 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кобра
Киноафиша Сериалы Кобра Сезоны Сезон 1

COBRA 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кобра»

В 1 сезоне сериала «Кобра» события разворачиваются в политических кругах Великобритании. Каждый из представителей этого мира готов на все, чтобы подсидеть конкурента, удержать позиции или повысить статус. Но случается непредвиденное: в результате солнечной активности в большей части страны отключается электричество. Среди граждан начинается хаос. Жители Великобритании ждут помощи премьер-министра, но, похоже, он слишком занят своими проблемами. Отряд быстрого реагирования «КОБРА» приступает к работе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Кобра График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 января 2020
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2020
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2020
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 января 2020
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 января 2020
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 января 2020
График выхода всех сериалов
Вышел русский трейлер 3-го сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — герои покидают Францию ради новых земель
Больше сотни серий по 2 часа в каждой: три причины, почему турецкие сериалы такие длинные
Считаете себя знатоком магии? Обожаете Гарри Поттера? Попробуйте пройти этот тест — ошибаются даже фанаты
Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков
Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию
Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку
Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу
Панталоны Хюррем и стул Сулеймана: от вида каких вещей в «Великолепном веке» у эксперта дергается веко
«Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта
«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше