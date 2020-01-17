В 1 сезоне сериала «Кобра» события разворачиваются в политических кругах Великобритании. Каждый из представителей этого мира готов на все, чтобы подсидеть конкурента, удержать позиции или повысить статус. Но случается непредвиденное: в результате солнечной активности в большей части страны отключается электричество. Среди граждан начинается хаос. Жители Великобритании ждут помощи премьер-министра, но, похоже, он слишком занят своими проблемами. Отряд быстрого реагирования «КОБРА» приступает к работе.