Во 2 сезоне сериала «Кобра» ряд важных правительственных чиновников в лице нового премьер-министра, главы его администрации, а также сотрудника министерства внутренних дел собирают комитет по разрешению чрезвычайных ситуаций под названием «КОБРА». По ходу дела они пытаются разобраться с непростой ситуацией, сложившейся в Кенте. В какой-то момент становится понятно, что в совершенных кибератаках может быть замешана Россия, но британские власти тем не менее отказываются предпринимать какие-то резкие действия.