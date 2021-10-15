Меню
Кобра 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кобра
Киноафиша Сериалы Кобра Сезоны Сезон 2

COBRA 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кобра»

Во 2 сезоне сериала «Кобра» ряд важных правительственных чиновников в лице нового премьер-министра, главы его администрации, а также сотрудника министерства внутренних дел собирают комитет по разрешению чрезвычайных ситуаций под названием «КОБРА». По ходу дела они пытаются разобраться с непростой ситуацией, сложившейся в Кенте. В какой-то момент становится понятно, что в совершенных кибератаках может быть замешана Россия, но британские власти тем не менее отказываются предпринимать какие-то резкие действия.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Список серий сериала Кобра График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
15 октября 2021
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
15 октября 2021
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
15 октября 2021
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
15 октября 2021
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
15 октября 2021
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
15 октября 2021
