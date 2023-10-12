В 3-м сезоне сериала «Кобра» в центре событий по-прежнему представители комитета «Кобра», который состоит из экспертов по безопасности, политических деятелей и специалистов по защите прав населения во время чрезвычайных происшествий. Британский премьер-министр постоянно принимает спонтанные, а иногда и неоправданно рискованные решения, направленные на благо и процветание родной страны. Члены комитета «Кобра» круглые сутки находятся в состоянии боевой готовности. Главные герои в любой момент могут сорваться на опасную операцию, готовые пожертвовать собой во имя интересов государства.