Кобра 2020 - 2023, 3 сезон

COBRA 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Кобра»

В 3-м сезоне сериала «Кобра» в центре событий по-прежнему представители комитета «Кобра», который состоит из экспертов по безопасности, политических деятелей и специалистов по защите прав населения во время чрезвычайных происшествий. Британский премьер-министр постоянно принимает спонтанные, а иногда и неоправданно рискованные решения, направленные на благо и процветание родной страны. Члены комитета «Кобра» круглые сутки находятся в состоянии боевой готовности. Главные герои в любой момент могут сорваться на опасную операцию, готовые пожертвовать собой во имя интересов государства.

Рейтинг сериала

0.0
6.6 IMDb
Список серий сериала Кобра График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
12 октября 2023
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
12 октября 2023
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
12 октября 2023
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
12 октября 2023
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
12 октября 2023
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
12 октября 2023
