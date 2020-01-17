В 1 сезоне 1 серии сериала «Кобра» премьер-министр Великобритании ведет собственную борьбу за закрытыми дверями своего кабинета. Он не позволяет лишней информации просочиться в СМИ и осуществляет подготовку к школьному выпускному своей дочери.
Есть и хоррор, и «Маша и Медведь», и новый мультсериал про Черного мотылька: 5 проектов на ИВИ, которые смотрят прямо сейчас
«Этот сериал благословили сами боги»: на Rotten Tomatoes у «Перси Джексона и Олимпийцев» 100% свежести — первые отзывы критиков впечатляют
«Битва за битвой» и «Уэнсдэй» на 4 месте, а «Игра в кальмара» на 3-ем: зрители IMDb выбрали лучшие фильмы и сериалы 2025 года
Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые
Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций
Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1?
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко
Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)
Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны
