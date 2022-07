1 Miyagi Metal Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:16

2 Come Back to Us Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:39

3 Work Together Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:48

4 Addition by Subtraction Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:32

5 Chop Shop Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:02

6 Return to Okinawa Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 3:20

7 Diners, Drive-Ins, And Dojos Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:35

8 Look at Me Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:30

9 Live or Die, Man Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:41

10 Crane Technique Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 3:02

11 Web MD Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:10

12 Secrets of Miyagi-Do Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:56

13 Be a Better Person Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:29

14 Snake in the Grass Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:05

15 The Cobra Effect Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:34

16 Snap Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:46

17 Can't Run Away From Your Problems Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:46

18 Forming a Team Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:37

19 Two-Time Champion Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:32

20 Dark Hawk Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:40

21 I'm a Sensei Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:58

22 Nightmare Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:55

23 We Deserve the Chance Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:45

24 Dream Come True Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 0:39

25 The Good, The Bad, And the Badass Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:58

26 Start Over Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:30

27 The Right Path Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 3:00

28 Dojo From Hell Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:51

29 Carol of the Cobras Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:18

30 Must Not Lose to Fear Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:46

31 The Call of the Cobra Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:12

32 Snake Bitten Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:19

33 Duel of the Snakes Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:56

34 Ouroboros Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 4:49

35 Challenger Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 3:09

36 Duel of the Snakes (Mega-Edit) Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 9:59