В 6 сезоне сериала «Кобра Кай» завершается увлекательная история опытного каратиста Джонни и его школы боевых искусств. Криз противостоит старым демонам и готовится ответить перед Дэниэлом за свои былые ошибки. Ким бросает рискованный вызов, в то время как Чозен преподает своим ученикам жестокий урок. Джонни, его друзья и подопечные должны собрать все свои силы и отвагу, чтобы разоблачить и победить Терри. Для этого им придется столкнуться с его командой лицом к лицу и доказать, что теперь они сильнее. Решающая ночь, полная драк, предательств и откровений, расставит все и всех по своим местам.