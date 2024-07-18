Меню
Кобра Кай 2018 - 2025, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Кобра Кай
Cobra Kai 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 18 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 15
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Кобра Кай»

В 6 сезоне сериала «Кобра Кай» завершается увлекательная история опытного каратиста Джонни и его школы боевых искусств. Криз противостоит старым демонам и готовится ответить перед Дэниэлом за свои былые ошибки. Ким бросает рискованный вызов, в то время как Чозен преподает своим ученикам жестокий урок. Джонни, его друзья и подопечные должны собрать все свои силы и отвагу, чтобы разоблачить и победить Терри. Для этого им придется столкнуться с его командой лицом к лицу и доказать, что теперь они сильнее. Решающая ночь, полная драк, предательств и откровений, расставит все и всех по своим местам.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 15 голосов
8.4 IMDb
Тишина и покой в Долине Peacetime in the Valley
Сезон 6 Серия 1
18 июля 2024
Награда The Prize
Сезон 6 Серия 2
18 июля 2024
Ночёвка Sleeper
Сезон 6 Серия 3
18 июля 2024
Аутсайдеры Underdogs
Сезон 6 Серия 4
18 июля 2024
Лучшие из лучших Best of the Best
Сезон 6 Серия 5
18 июля 2024
Добро пожаловать в Барселону Benvinguts a Barcelona
Сезон 6 Серия 6
15 ноября 2024
Личный интерес Dog in the Fight
Сезон 6 Серия 7
15 ноября 2024
Змеи на борту самолета Snakes on a Plane
Сезон 6 Серия 8
15 ноября 2024
Кровь за вход, кровь за выход Blood In Blood Out
Сезон 6 Серия 9
15 ноября 2024
Ынчжандо Eunjangdo
Сезон 6 Серия 10
15 ноября 2024
В огонь Into the Fire
Сезон 6 Серия 11
13 февраля 2025
Погремушка Rattled
Сезон 6 Серия 12
13 февраля 2025
Скелеты Skeletons
Сезон 6 Серия 13
13 февраля 2025
Последний удар Strike Last
Сезон 6 Серия 14
13 февраля 2025
Бывший дегенерат Ex-Degenerate
Сезон 6 Серия 15
13 февраля 2025
