В 1 сезоне 7 серии сериала «Чикатило» следствие продолжает находить новые зацепки в деле о зверском маньяке. В это же время главный герой участвует в допросах в связи с многочисленными хищениями на работе. Ситуация получает общественный резонанс.
Микс «Тома и Джерри» и фильма «Один дома»: этот новогодний хит покоряет мир прямиком из Норвегии
«Все плюются, а я жду новую серию!»: после смерти Доа «Клюквенный щербет» как будто стал лучше — но не во всем
Как телепат Генри Крил связан с Одиннадцать: именно в лаборатории был создан главный ужас «Очень странных дел»
Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали
Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны
Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же
Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара»
Тест для выросших на сказках СССР: назовите по кадрам 5 культовых фильмов – но «Морозко» здесь не ждите
Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным
