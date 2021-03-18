Меню
Киноафиша Сериалы Чикатило Сезоны Сезон 1 Серия 7

Чикатило 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

Все серии 1 сезона «Чикатило»
Сезон 1 / Серия 1 18 марта 2021
Сезон 1 / Серия 2 25 марта 2021
Сезон 1 / Серия 3 1 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 4 8 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 5 15 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 7 29 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 8 6 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Чикатило» следствие продолжает находить новые зацепки в деле о зверском маньяке. В это же время главный герой участвует в допросах в связи с многочисленными хищениями на работе. Ситуация получает общественный резонанс.

