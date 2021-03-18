Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Чикатило Сезоны Сезон 1 Серия 5

Чикатило 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

7.0 Оцените
20 голосов
Все серии 1 сезона «Чикатило»
Сезон 1 / Серия 1 18 марта 2021
Сезон 1 / Серия 2 25 марта 2021
Сезон 1 / Серия 3 1 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 4 8 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 5 15 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 7 29 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 8 6 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Чикатило» Кесаев и Некрасов расходятся во мнениях касательно закрытого дела. Дочь Андрея Романовича подозревает, что отец врет об обстоятельствах своего увольнения из школы. Кесаев идет против начальства.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Aleks Aleks 5 мая 2022, 15:29
чмо вы разводила ёбаная
5 мая 2022, 15:29 Ответить
Аделя Мударисова 26 мая 2025, 15:33
На хуя регистрироваться, если все равно в окко отправляете!? Пи... сы
26 мая 2025, 15:33 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Астронавт
Астронавт 1 комментарий
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти 71 комментарий
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3 46 комментариев
Волчок
Волчок 21 комментарий
Зверополис 2
Зверополис 2 25 комментариев
В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер
«Прометей» создал самого жуткого ксеноморфа во франшизе, но словно забыл об этом: что же стало с Диаконом?
Как телепат Генри Крил связан с Одиннадцать: именно в лаборатории был создан главный ужас «Очень странных дел»
Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным
Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же
Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара»
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше
Тест для выросших на сказках СССР: назовите по кадрам 5 культовых фильмов – но «Морозко» здесь не ждите
«Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше