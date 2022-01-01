Во 2 сезоне 7 серии сериала «ЧОП» Лев Борисович созывает срочное собрание всех охранников, на повестке дня план «Перехват». В здании делового центра завелась крыса, и Андрею предстоит спасти ситуацию, попросив Снежану о непристойном одолжении.