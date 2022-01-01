Во 2 сезоне 9 серии сериала «ЧОП» счета бизнес-центра заморожены. Лев Борисович хочет сделать Елене Сергеевне сюрприз и разобраться с ними самостоятельно. Толя приглашает Федю в гости. А Андрей в очередной раз пытается объясниться в любви Снежане.