Во 2 сезоне 2 серии сериала «ЧОП» Толе негде жить. У Снежаны первый рабочий день в качестве охранника. Лев Борисович практикует новую диету. Андрей настраивает парней против Снежаны, чтобы проводить с ней больше времени.