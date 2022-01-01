Во 2 сезоне 2 серии сериала «ЧОП» Толе негде жить. У Снежаны первый рабочий день в качестве охранника. Лев Борисович практикует новую диету. Андрей настраивает парней против Снежаны, чтобы проводить с ней больше времени.
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