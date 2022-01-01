Во 2 сезоне 10 серии сериала «ЧОП» Лев Борисович выходит из тюрьмы. Толя замечает, что общение с Машей дурно влияет на Федю. Радж влюбляется в Снежану и просит совета у Андрея, как завоевать девушку. Начальник ЧОПа решает набить татуировку.