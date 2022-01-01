Во 2 сезоне 6 серии сериала «ЧОП» на территории делового центра расположился индийский базар. Виталик пытается убедить инвестора вложиться в его барбершоп, в то время как на рынке происходит ЧП: кто-то украл шубу. Охранники ведут расследование.
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