Во 2 сезоне 6 серии сериала «ЧОП» на территории делового центра расположился индийский базар. Виталик пытается убедить инвестора вложиться в его барбершоп, в то время как на рынке происходит ЧП: кто-то украл шубу. Охранники ведут расследование.