Во 2 сезоне 3 серии сериала «ЧОП» охранники пытаются придумать, как привлечь в их бизнес-центр новых арендаторов. Лев Борисович застревает в лифте с потенциальными клиентами. А Снежана комплексует по поводу своего внешнего вида.
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