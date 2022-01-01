Во 2 сезоне 3 серии сериала «ЧОП» охранники пытаются придумать, как привлечь в их бизнес-центр новых арендаторов. Лев Борисович застревает в лифте с потенциальными клиентами. А Снежана комплексует по поводу своего внешнего вида.