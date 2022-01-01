Во 2 сезоне 12 серии сериала «ЧОП» Виталик утверждает, что Снежана сохнет по Андрею. Девушка готова доказать обратное. Лев Борисович пытается вывести Вадима на чистую воду. А Федя решает показать всем, что он не просто большой, но и сильный.
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