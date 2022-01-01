Во 2 сезоне 14 серии сериала «ЧОП» Лев Борисович отговаривает Елену Сергеевну лететь в Испанию. Для того чтобы доказать, что без него работа встанет, начальник ЧОПа крадет ребенка. «Соколики» отправляются на поиски пропавшего мальчика.