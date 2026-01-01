Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2020
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
BAFTA 2020
Лучший мини-сериал
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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