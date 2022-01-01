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Киноафиша Сериалы Чернобыль Актеры и роли

Актеры сериала «Чернобыль»

Актеры сериала «Чернобыль» Вся информация о сериале
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard
Борис Щербина Эмили Уотсон
Эмили Уотсон Emily Watson
Ульяна Хомюк Джаред Харрис
Джаред Харрис Jared Harris
Валерий Легасов Давид Денсик
Давид Денсик David Dencik
Михаил Горбачев Фарес Фарес
Фарес Фарес Fares Fares
Bacho Сэм Тротон
Сэм Тротон Sam Troughton
Александр Акимов Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон Michael McElhatton
Prosecutor Andrei Stepashin Джесси Бакли
Джесси Бакли Jessie Buckley
Людмила Игнатенко Пол Риттер
Пол Риттер Paul Ritter
Анатолий Дятлов Роберт Эммс
Роберт Эммс Robert Emms
Леонид Топтунов Эдриан Роулинз
Эдриан Роулинз Adrian Rawlins
Николай Фомин Ралф Айнесон
Ралф Айнесон Ralph Ineson
Генерал Тараканов Алекс Фернс
Алекс Фернс Alex Ferns
Andrei Glukhov Кон О’Нилл
Кон О’Нилл Con O'Neill
Viktor Bryukhanov Адам Нагаитис
Адам Нагаитис Adam Nagaitis
Василий Игнатенко
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