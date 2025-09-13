Меню
Сериалы
Чернобыль
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
С каждым рискуете пропасть на неделю.
6 комментариев
13 сентября 2025 13:17
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
Правда, есть нюанс: вы уже могли видеть эти легенды. Но если нет — срочно включайте и знайте, что мы вам завидуем.
2 комментария
8 сентября 2025 16:40
Напряжение сочится сквозь экран: 5 лучших драматических мини-сериалов 10-х годов (спорим, пропустили №4?)
У каждого из проектов меньше 10 серий.
Написать
25 мая 2025 13:17
Рейтинги зашкаливают, зрители строчат положительные отзывы: топ-5 лучших сериалов всех времен по версии IMDb
Среди современных производственных компаний можно насчитать десятки тех, которые смогли создать самые успешные сериалы в истории, — но HBO среди таких остается бессменным лидером.
5 комментариев
26 апреля 2025 09:54
Коротко и по делу: лучшие мини-сериалы, которые заслужили стать классикой своего времени (один даже оценил сам Кинг)
От захватывающей военной драмы до пугающего триллера.
Написать
9 апреля 2025 16:11
Лучшее из лучшего: 5 сериалов, рейтинг которых выше, чем все, что вы смотрели до этого
Хайповые шоу уже не потеснят бессмертную классику.
Написать
15 декабря 2024 08:27
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
