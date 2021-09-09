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Мадлен Манток
Мадлен Манток
Madeleine Mantock
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Мадлен Манток
Madeleine Mantock
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Дата рождения
26 мая 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Ноттингем, Англия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Мадлен Манток
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Новости о персоне
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Люси Барретт заменит Мадлен Манток в четвертом сезоне «Зачарованных»
Новая Зачарованная будет жизнелюбивой художницей с уникальным взглядом на мир.
Написать
9 сентября 2021 15:45
Звезда новых «Зачарованных» Мадлен Манток покинет сериал после третьего сезона
Финальный эпизод третьего сезона, который выйдет 23 июля, станет для ее героини последним.
Написать
20 июля 2021 11:38
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