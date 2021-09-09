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Мадлен Манток

Madeleine Mantock
Мадлен Манток
Мадлен Манток Madeleine Mantock
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Дата рождения
26 мая 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Ноттингем, Англия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Мадлен Манток

Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Люси Барретт заменит Мадлен Манток в четвертом сезоне «Зачарованных» Новая Зачарованная будет жизнелюбивой художницей с уникальным взглядом на мир.
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9 сентября 2021 15:45
Звезда новых «Зачарованных» Мадлен Манток покинет сериал после третьего сезона Финальный эпизод третьего сезона, который выйдет 23 июля, станет для ее героини последним. 
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20 июля 2021 11:38
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