Во 2 сезоне 7 серии сериала «Центральный парк» Оуэн находит в озере пустую бутылку, в которой обнаруживается обручальное кольцо, и пытается найти владельца. Вместе с Бренданом Молли отправляется на вечеринку в честь дня рождения Битси.