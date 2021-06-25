Во 2 сезоне 7 серии сериала «Центральный парк» Оуэн находит в озере пустую бутылку, в которой обнаруживается обручальное кольцо, и пытается найти владельца. Вместе с Бренданом Молли отправляется на вечеринку в честь дня рождения Битси.
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