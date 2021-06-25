Во 2 сезоне 2 серии сериала «Центральный парк» наступает День матери и вместе с детьми Оуэн намерен закатить для Пейдж грандиозный праздник. Хелен получает выходной, и с Битси происходит то, чего с ней прежде не бывало, — она протрезвела.