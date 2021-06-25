Во 2 сезоне 3 серии сериала «Центральный парк» героиня комиксов Молли не может справиться с одним из своих противников, потому что ее саботирует одна из ее наставниц. Оказывается, что комикс Молли был вдохновлен ее школьной поездкой в музей.
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