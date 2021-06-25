Во 2 сезоне 6 серии сериала «Центральный парк» в отеле Битси происходит ограбление. Страховой агент уверен, что преступление совершил некто по кличке Тень, занимавшийся кражами около 60 лет назад. Битси же в эту теорию не верит.
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