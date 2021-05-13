В 4 сезоне 9 серии сериала «Кастлвания» главный герой и его верная подруга Сифа объединяются со своим старым боевым товарищем Алукардом. Это происходит как раз в тот момент, когда Варни решает продемонстрировать всем свою истинную сущность.