В 4 сезоне 10 серии сериала «Кастлвания», уставшая от вечной клетки, Ленор решается изменить свою жизнь. Дампиру Алукарду удается открыть ворота своего замка. В это же время Сифа считает, что потеряла Бельмонта навсегда. Но так ли это на самом деле?
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