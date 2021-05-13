В 4 сезоне 10 серии сериала «Кастлвания», уставшая от вечной клетки, Ленор решается изменить свою жизнь. Дампиру Алукарду удается открыть ворота своего замка. В это же время Сифа считает, что потеряла Бельмонта навсегда. Но так ли это на самом деле?