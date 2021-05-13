В 4 сезоне 1 серии сериала «Кастлвания» неожиданный гость решает наведаться к Алукарду. В это же время Бельмонт продолжает бороться с гигантской армией монстров, посланной Дракулой. К счастью, в этом ему помогает преданный боевой товарищ Сифа.
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