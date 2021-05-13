В 4 сезоне 7 серии сериала «Кастлвания» Ратко и Варни довольно быстро понимают, что их задумка реализовывается на отлично. И все же, кто из них в итоге получит все лавры? Замфир наконец-то решается проводить Бельмонта и Сифу в глубины подземелий...