В 4 сезоне 6 серии сериала «Кастлвания» дьявольский кузнец Айзек и армия его монстров осуществляют вражескую атаку на замок, принадлежащий Кармилле. Параллельно Гектор пытается закончить свою работу до начала кровавого противостояния...
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