Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Сезоны Сезон 3 Серия 7

Вызовите акушерку 2012 7 серия 3 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Вызовите акушерку»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 19 января 2014
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 26 января 2014
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 2 февраля 2014
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 9 февраля 2014
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 16 февраля 2014
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 23 февраля 2014
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 2 марта 2014
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 9 марта 2014
О чем серия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Вызовите акушерку» Дженни снова приступает к работе. Она отправляется в лондонскую клинику, где необходимо соблюдать строгий регламент во время ухода за пациентами. Чамми в шоке, узнав, что ее родители расстались.

