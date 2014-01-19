В 3 сезоне 6 серии сериала «Вызовите акушерку» Трикси в восторге от того, что привлекательный священнослужитель Том Херевард позвал ее на игру в крикет. Пэтси считает, что странное ухудшение самочувствия пациентки связано с тропической болезнью.
