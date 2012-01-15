Меню
Вызовите акушерку Сезон 1 Серия 3

Вызовите акушерку 2012 3 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Вызовите акушерку»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 15 января 2012
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 22 января 2012
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 29 января 2012
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 5 февраля 2012
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 12 февраля 2012
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 19 февраля 2012
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Вызовите акушерку» Дженни ведет работу с медицинскими работниками в районе. Она заводит близкое знакомство с Джо, бывшим военнослужащим преклонного возраста, который в одиночестве живет в антисанитарных условиях.

