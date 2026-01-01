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Фильмография
Леони Эллиотт
Leonie Elliott
Киноафиша
Персоны
Леони Эллиотт
Леони Эллиотт
Leonie Elliott
Дата рождения
15 апреля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Леони Эллиотт
Родилась 15 апреля 1988 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.3
Вызовите акушерку
(2012)
Фильмография Леони Эллиотт
8.3
Вызовите акушерку
драма
2012, Великобритания
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