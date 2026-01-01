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Фильмография
Лора Мейн
Laura Main
Киноафиша
Персоны
Лора Мейн
Лора Мейн
Laura Main
Дата рождения
8 марта 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Абердин, Шотландия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Лоры Мейн
Родилась 8 марта 1977 года. Абердин, Шотландия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.3
Вызовите акушерку
(2012)
7.3
Фабрика
(2013)
Фильмография Лоры Мейн
7.3
Фабрика
драма, исторический
2013, Великобритания
8.3
Вызовите акушерку
драма
2012, Великобритания
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