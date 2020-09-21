В 1 сезоне 13 серии сериала «Крысолов» Егор ищет материалы, связанные с делом о его погибшем напарнике Николае Карпенко. До этого он узнал, что три года назад кто-то отменил вызов спецназа на операцию по аресту преступной группировки Сергиенко.
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