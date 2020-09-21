В 1 сезоне 5 серии сериала «Крысолов» в ночи из опечатанного офисного здания кто-то похитил дорогое оборудование. Продюсер Смирнов становится главным подозреваемым. Давно ходят слухи, что он как-то связан с бандитской группировкой.
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