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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Крысолов
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Актеры сериала «Крысолов»
Вся информация о сериале
Михаил Евланов
капитан Егор Иванович Булатов, опер СВБ
Дмитрий Ендальцев
лейтенант Владимир Сергеевич Данченко, опер СВБ
Игорь Салимонов
майор Антон Викторович Портнов, зам.начальника СВБ
Татьяна Коновалова
Тина Игоревна Воронцова, зав.хирургии
Александр Данильченко
"Дядя Вася" Василий Петрович, криминалист
Вячеслав Гиндин
подполковник Александр Александрович Круглов, начальник СВБ
Дарья Полунина
Елена Коваленко, опер ОБНОНа
Елена Узлюк
Алла, архивариус
Александр Васин
Максим Даньшин
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