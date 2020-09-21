В 1 сезоне 9 серии сериала «Крысолов» служанка Косарева, по всей видимости, хранит какие-то секреты. За братом Елены ведут охоту представители наркокартеля, а также сотрудники правоохранительных органов. Он обращается за помощью к сестре.
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