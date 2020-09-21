В 1 сезоне 1 серии сериала «Крысолов» Владимиру Данченко, некогда служившему в Интерполе, необходимо заполучить компромат на своего коллегу, работающего в Службе внутренней безопасности. С этой целью Данченко устраивается к нему в качестве стажера.
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