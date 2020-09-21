В 1 сезоне 16 серии сериала «Крысолов» Владимир собирается предложить руку и сердце Елене, но ее не обнаруживается дома. После он узнает, что ее забрали похитители. Владимиру предстоит выяснить, кто ответственен за гибель Николая. Егор помогает ему.
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