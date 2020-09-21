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Киноафиша Сериалы Крысолов Сезоны Сезон 1 Серия 3

Крысолов 2020 3 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 21 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 2 22 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 3 23 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 4 24 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 5 28 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 6 29 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 7 30 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 8 1 октября 2020
Сезон 1 / Серия 9 5 октября 2020
Сезон 1 / Серия 10 6 октября 2020
Сезон 1 / Серия 11 7 октября 2020
Сезон 1 / Серия 12 8 октября 2020
Сезон 1 / Серия 13 12 октября 2020
Сезон 1 / Серия 14 13 октября 2020
Сезон 1 / Серия 15 14 октября 2020
Сезон 1 / Серия 16 15 октября 2020
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Крысолов» руководитель отделения спецопераций Косырин подозревается в связи с наркокартелем. Он захватил лабораторию и выдал информатора, который работал под прикрытием. Егор должен расследовать этот случай.   

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