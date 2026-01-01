Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Кулле
Maria Kulle
Дата рождения
26 апреля 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Konga, Швеция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Малиновая лодка беженца
(2014)
6.6
Малиновая лодка беженца
Vadelmavenepakolainen
комедия
2014, Финляндия / Швеция
